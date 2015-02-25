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الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى يلتقى الرئيس اليمنى فى عدن

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الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى يلتقى الرئيس اليمنى فى عدن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى يلتقى الرئيس اليمنى فى عدن
قال مسئولون يمنيون إن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى عبد اللطيف الزيانى زار الرئيس عبد ربه منصور هادى، فى إشارة لدعم دول الخليج للزعيم المحاصر ضد المتمردين الحوثيين الذين استولوا على العاصمة.

وقال مساعدون بارزون لهادى إن الزيانى زار هادى اليوم الأربعاء فى مدينة عدن جنوب البلاد، حيث يعيش هناك منذ فراره من صنعاء أوائل الشهر الجاري. وتحدث المسؤولون شريطة عدم ذكر أسمائهم لأنهم غير مخولين بالتحدث لوسائل الإعلام.

وقال الحوثيون يوم الثلاثاء إن هادى مطلوب للعداية وحذروا الدبلوماسيين الأجانب وموظفى من التعامل معه.

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مصر 365

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