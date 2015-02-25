وزير داخلية لبنان: الوضع الداخلى تحت السيطرة وقادرون على حل مشكلاتنا

صرح هاد المشنوق وزير الداخلية اللبنانى، بأن رئيس الوزراء تمام سلام سيرأس وفد لبنان فى القمة العربية المقبلة فى دورتها السادسة والعشرين والتى تعقد فى شرم الشيخ يومى ٢٨ و٢٩ مارس، وذلك بسبب تعقيد الوضع اللبنانى الحالى وصعوبة اختيار رئيس.

وقال المشنوق، فى تصريحات للصحفيين، عقب لقائه الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية، إنه بحث خلال اللقاء كل الأوضاع فى لبنان، حيث أراد العربى الاطمئنان على الوضع فى لبنان ومتابعة أخباره عن قرب، لافتا إلى أنه تحدث إلى الأمين العام عن العقبات التى تمنع انتخاب رئيس الجمهورية.

وأكد المشنوق أهمية التفاهم العربى خلال القمة وأنه سيكون على درجة عالية بين الدول العربية، خاصة أن العالم العربى تواجهه أزمات كبرى وتحديات جسام تجعل التفاهم وتصفية الأجواء العربية مطلوب أكثر من أى وقت سابق.

وحول الوضع الأمنى الرهن فى لبنان، وتأثير التنظيمات الإرهابية عليه أكد أن لبنان تهدده نفس الأزمات التى تهدد المناطق الأخرى من العالم العربى حيث التنظيمات التكفيرية، إلا أن الوضع فى الداخل اللبنانى تحت السيطرة، مضيفا: "نحن قادرون على معالجة الأمور بالحد الأدنى من الخسائر".

وحول أوضاع اللاجئين السوريين، أكد أن اللاجئين السوريين لا يشكلون أى تهديد للوضع الأمنى فى لبنان، إلا أن وجودهم يشكل حالة من الضغط على طبيعة الحياة البنية التحتية.