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داعش يحرق مئات الكتب ودواوين الشعر بالموصل العراقية

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داعش يحرق مئات الكتب ودواوين الشعر بالموصل العراقية داعش يحرق مئات الكتب ودواوين الشعر بالموصل العراقية
ذكر سكان محليون اليوم الاربعاء ان تنظيم داعش أحرق مئات الكتب ودواوين الشعر العربى بدعوى انها حرام فى احد الشوارع وسط مدينة الموصل 400كم شمالى بغداد .

وقال السكان لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن تنظيم داعش قام بسحب مئات دواوين الشعر العربى والكتب الاخرى التى تتحدث عن الغزل والغرام وقام بإحراقها فى سوق شارع النجيفى وسط الموصل بعد اعلان التنظيم ان تداول هذه الكتب حرام وعلى اهالى مدينة الموصل عدم قراءة هذا النوع من الكتب.

ويعد سوق شارع النجيفى بالموصل من أقدم الاسواق لبيع الكتب بمختلف محتوياتها والذى يبلغ عمره نحو 100 عام بحسب مؤرخين من مدينة الموصل.

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