وزير لبنانى:لا جلسة للحكومة هذا الأسبوع مع استمرار الفراغ الرئاسى

صرح وزير الإعلام اللبنانى رمزى جريج أنه لا جلسة لمجلس الوزراء اللبنانى هذا الأسبوع لكنه رأى فى الوقت ذاته أنه من "الممكن نعقد جلسة للحكومة الاسبوع المقبل إذا تمت حلحلة الأمور فيما يتعلق بالخلاف حول آلية إتخاذ القرار داخل مجلس الوزراء.

وكشف جريج فى تصريح صحفى اليوم عن " أن هناك تقدما على صعيد المشاورات للتوصل إلى تسوية فى شأن آلية عمل الحكومة اللبنانية"، لافتا إلى انه "من غير الممكن أن تعمل الحكومة فى ظل الشغور الرئاسى كما لو أن رئيس الجمهورية موجود".

واعتبر وزير الإعلام اللبنانى " أن الحكومة الحالية مكتملة الصلاحية لأن الثقة لم تنزع عنها "، محذرا من "أن الشغور الرئاسى المستمر قد يؤدى إلى انهيار النظام فى لبنان، قائلا: " الله يساعد الشعب اللبنانى على الطبقة السياسية التى تحكمه".

وعن اجتماع ثمانية وزراء اليوم فى منزل رئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس اللبنانى الأسبق أمين الجميل، شدد الوزير جريج على انه "لقاء تشاورى لايجاد حلول وتسريعِ انتخاب رئيسٍ للجمهورية، وليس من شأنه التوصل إلى انشاء كتلة وزارية جديدة".

>