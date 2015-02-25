أخبار عاجلة

الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
توقف حركة السير بصلاح سالم إثر سقوط صخرة من جبل المقطم -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير لبنانى:لا جلسة للحكومة هذا الأسبوع مع استمرار الفراغ الرئاسى

Google+ Print
وزير لبنانى:لا جلسة للحكومة هذا الأسبوع مع استمرار الفراغ الرئاسى وزير لبنانى:لا جلسة للحكومة هذا الأسبوع مع استمرار الفراغ الرئاسى
صرح وزير الإعلام اللبنانى رمزى جريج أنه لا جلسة لمجلس الوزراء اللبنانى هذا الأسبوع لكنه رأى فى الوقت ذاته أنه من "الممكن نعقد جلسة للحكومة الاسبوع المقبل إذا تمت حلحلة الأمور فيما يتعلق بالخلاف حول آلية إتخاذ القرار داخل مجلس الوزراء.

وكشف جريج فى تصريح صحفى اليوم عن " أن هناك تقدما على صعيد المشاورات للتوصل إلى تسوية فى شأن آلية عمل اللبنانية"، لافتا إلى انه "من غير الممكن أن تعمل الحكومة فى ظل الشغور الرئاسى كما لو أن رئيس الجمهورية موجود".

واعتبر وزير الإعلام اللبنانى " أن الحكومة الحالية مكتملة الصلاحية لأن الثقة لم تنزع عنها "، محذرا من "أن الشغور الرئاسى المستمر قد يؤدى إلى انهيار النظام فى لبنان، قائلا: " الله يساعد الشعب اللبنانى على الطبقة السياسية التى تحكمه".

وعن اجتماع ثمانية وزراء اليوم فى منزل رئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس اللبنانى الأسبق أمين الجميل، شدد الوزير جريج على انه "لقاء تشاورى لايجاد حلول وتسريعِ انتخاب رئيسٍ للجمهورية، وليس من شأنه التوصل إلى انشاء كتلة وزارية جديدة".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا