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حجز محاكمة المعزول في «الهروب من وادي النطرون» لـ 16 مايو للنطق بالحكم

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حجز محاكمة المعزول في «الهروب من وادي النطرون» لـ 16 مايو للنطق بالحكم حجز محاكمة المعزول في «الهروب من وادي النطرون» لـ 16 مايو للنطق بالحكم

محمد مرسي

 

حجزت الدائرة ” 15 ” بمحكمه جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة  قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والمعروفة أعلامياً بـ ” الهروب الكبير ” لجلسة   16 مايو  المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.

وقالت المحكمة قبل صدور القرار :” الحمد لله الحمد لله الحمد لله .. فات السهل الصعب هو اللي جاي ونرجو من الله ان يوفقنا الي الصواب ” بعد أن صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.

جدير بالذكر أن هذة القضية متهم فيها الرئيس السابق المعزول محمد مرسي و130 متهما من ضمنهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى وعصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى.

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