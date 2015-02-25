حجز محاكمة المعزول في «الهروب من وادي النطرون» لـ 16 مايو للنطق بالحكم

حجزت الدائرة ” 15 ” بمحكمه جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والمعروفة أعلامياً بـ ” الهروب الكبير ” لجلسة 16 مايو المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.

وقالت المحكمة قبل صدور القرار :” الحمد لله الحمد لله الحمد لله .. فات السهل الصعب هو اللي جاي ونرجو من الله ان يوفقنا الي الصواب ” بعد أن صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.

جدير بالذكر أن هذة القضية متهم فيها الرئيس السابق المعزول محمد مرسي و130 متهما من ضمنهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى وعصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى.