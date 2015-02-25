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مجلس الوزراء: عودة الدوري بعد ' الحداد 40 يوما '

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مجلس الوزراء: عودة الدوري بعد ' الحداد 40 يوما ' مجلس الوزراء: عودة الدوري بعد ' الحداد 40 يوما '

يشكل مجلس الوزراء لجنة من الداخلية والرياضة مع اتحاد الكرة لدراسة عودة الدوري المصري بدون جماهير، على أن تكون عودة المسابقة بعد انتهاء فترة الحداد 40 يوما على ضحايا حادثة الدفاع الجوي.

حادثة الدفاع الجوي راح فيها 20 ضحية من جماهير الزمالك قبل انطلاق مباراة الفريق الأبيض مع إنبي.

تم تجميد الدوري المصري من هذا الحين، وتم تأجيل مناقشة أمر عودته في الاسبوع المنصرم داخل مجلس الوزراء.

لكن، مجلس الوزراء المصري برئاسة إبراهيم محلب في اجتماعه اليوم الأربعاء، قرر أن يعود الدوري بدون جمهور.

ذلك على أن يعود الدوري بعد 40 يوما من الحادثة، كحداد على أرواح الضحايا، أي يبدأ أمر العودة بعد 20 مارس المقبل.

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فيديو اليوم السابع