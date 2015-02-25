غالي: المدرب الأجنبي أفضل لمنتخب مصر

يؤمن حسام غالي قائد الأهلي أن المدير الفني الأجنبي أنسب لمنتخب مصر في الوقت الراهن بحسب تصريحاته للصحفيين اليوم الأربعاء.

ويبحث اتحاد الكرة عن خليفة لشوقي غريب في قيادة منتخب مصر، ويبدو حسن شحاتة الأقرب لتدريب الفراعنة والعودة لمكانه الذي فاز فيه بثلاثة كؤوس أمم إفريقية.

لكن لازال اتحاد الكرة يحاول أن يتعاقد مع مدير فني أجنبي، وذلك بعد انسحاب الفرنسي إيرفي رينار رسميا من السباق.

وقال غالي اليوم الأربعاء: "المدرب الأجنبي في الوقت الراهن أفضل لمصر في رأيي".

وأردف النجم الدولي الذي شارك في المرحلة السابقة مع منتخب مصر، مفصحا "المرحلة الحالية تحتاج لنظرة مختلفة عن الماضي".