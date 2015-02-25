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جاريدو يعالج توقف الدوري بزيادة الأحمال

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جاريدو يعالج توقف الدوري بزيادة الأحمال جاريدو يعالج توقف الدوري بزيادة الأحمال

يعالج خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي توقف الدوري المصري بزيادة الأحمال البدنية في تدريبات الفريق الأحمر.

صرح بذلك وائل جمعة مدير الكرة بالقلعة الحمراء، في تصريحاته للصحفيين إثر تدريب الأهلي يوم الأربعاء.

وقال جمعة: "سنعمل على رفعة المعدلات البدنية بزيادة الأحمال خلال التدريبات، مع خوض مباراة ودية يوم 6 مارس المقبل".

ويستعد الأهلي لاستهلال مشواره في دوري أبطال إفريقيا، أحد أيام 13،14 أو 15 من مارس المقبل.

وأردف جمعة "خلال تلك الفترة التركيز على مباراة دوري الأبطال، بعدها سنرى ما سيحدث بشأن الدوري المصري".

وكان اجتماع مجلس الوزراء قد أثمر عن تشكيل لجنة تجمع أعضاء من وزارتي الرياضة والداخلية للاجتماع مع اتحاد الكرة وتنسيق عودة الدوري المصري بعد يوم 20 مارس المقبل.

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