الأهلي يبدي سعادته بعودة جدو: ' إيدينا كانت على قلبنا '

أبدى خالد محمود طبيب الأهلي سعادته الكبيرة بمرور أول تدريب جماعي لمحمد ناجي "جدو" مع الفريق الأحمر بسلام دون تجدد إصابة اللاعب أو شعوره بآلام كبيرة.

جدو تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مباراة الأهلي والنجم الساحلي في الكأس الكونفدرالية مايو الماضي.

ولكن عودة جدو تأخرت بعدما استمر في ألمانيا لفترة بناء على توصية الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة، من أجل متابعة حالته بعد شعور اللاعب بآلام جديدة في الركبة.

عاد جدو للقاهرة، وتردد أنه قد يحتاج لتدخل جراحي أخر، لكن هذا الخبر قُتل سريعا بعد تحسن حالة اللاعب وانتهاء الآلام التي كان يعانيها.

وأخيرا بدأ جدو في الانتظام بالتدريبات الجماعية للأهلي، تمهيدا بعودته لمباريات الفريق الأحمر.

حمدا لله

وقال خالد محمود لـFilGoal.com: "أيدينا كانت على قلوبنا اليوم، كنت أخشى أن يشعر بمتاعب أو ألام جديدة".

وأردف "حمدا لله، مر كل شيء على خير.. وسنواصل عملية صهره مع التدريبات الجماعية ونتابع موقفه بهدوء".

وأكمل "الهدف الآن أن تزول الآلام تماما، وألا تعاوده مرة أخرى، بعدها سيبدأ الدخول في المباريات".