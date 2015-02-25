“كاسترو” يمنح لقب أبطال كوبا لخمسة جواسيس سابقين

منح الرئيس الكوبي راؤول كاسترو خمسة عملاء سابقين في وكالة المخابرات الكوبية لقب “أبطال جمهورية كوبا” بعد إطلاق سراحهم من السجون الأمريكية.

ويذكر أن العملاء الخمسة تم زرعهم عام 1992 في منظمة تعمل ضد فيديل كاسترو في فلوريدا لإخطار حكومة كوبا فورا بالمعلومات حول هجمات إرهابية وشيكة ضدها دون المساس بأمن الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقد تم كشف حقيقتهم كجواسيس بعد مرور 6 سنوات،وحكمت عليهم الولايات المتحدة بالسجن بأحكام تتراوح بين 15 سنة ومدى الحياة.

وإلى جانب لقب “أبطال الجمهورية” تم منحهم وسام “خليج الخنازير” الذي يقدم لمن له إسهامات واضحة ضد الإمبريالية. واتخذ قرار تكريمهم غيابيا في 2001 بينما كانوا يقضون عقوبة السجن في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم إخلاء سبيلهم بقرار صادر عن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وأعلن الرئيس راؤول كاسترو فيما بعد عن أن المعوقات التي منعت تطوير العلاقات ما بين هافانا وواشنطن قد زالت وأن الكوبيين يشكرون أوباما على ذلك.