“طب قناة السويس” ينظم المؤتمر السنوي الثاني لقسم طب الطوارئ

افتتح قسم طب الطوارئ بكلية الطب البشرى بجامعة قناة السويس،، اليوم الاربعاء، المؤتمر الثاني لقسم طب الطوارئ، والذى يستمر حتى ٢٧ فبراير وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور امجد مطر عميد كلية الطب البشرى.

والمؤتمر برئاسة الدكتور محمد صالح استاذ العظام ومدير المستسفى الجامعى، ومقرر المؤتمر الدكتورة زينب عوف مدرس بقسم طب الطوارئ و الدكتورة غادة الحضرى مدرس مساعد بقسم الطوارئ والمقرر العلمى للمؤتمر والدكتورة هبه ناصر مدرس مساعد بقسم طب الطوارئ ومقرر ورش العمل للمؤتمر.

وحضر المؤتمر الدكتور عمر المغربل نقيب الاطباء بالاسماعيلية والذى شكر كلية الطب جامعة قناة السويس على قسم الطوارئ وانه الوحيد على مستوى كليات الطب البشرى فى الجمهورية والذى يزيد من دور كلية الطب فى خدمة المجتمع ويزيد كفاءة العمل داخل المستشفيات ووجهة المستشفى الى طريق صحيح من اجل تقديم خدمة طبية افضل وان النقابة تتعاون مع الجامعة وذلك لتقديم خدمة طبية أفضل أولا للمواطن الاسماعيلاوي ثم اقليم القناة وسيناء.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام الشناوى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن وزارة الصحة تمد يد العون بالتعاون مع الجامعة ممثلة فى كلية الطب جناحى الصحة فى الاقليم وذلك حتى يزيد من التعاون فى مجال الخدمة الطبية المتميزة وذلك لنصل الى الغاية الكبرى وهى إرضاء المريض فكلية الطب جامعة قناة السويس هى المرجع الاساسى للطب فى الاقليم كله.

وأكد الدكتور محمد صالح رئيس المؤتمر ومدير المستشفى الجامعى ان قسم الطوارئ فى كلية الطب أسس منذ ١٠سنوات ويوجد به ٢٥عضو هيئة تدريس وان القسم قد الغى فكرة وجود ايام للطوارئ ليستمر العمل خلال جميع ايام الاسبوع.

وأشار إلى أنه القسم الأكاديمى الوحيد الذى يعطى درجة دكتوراه فى طب الطوارئ وان القسم قد استقبل خلال العام الماضي ٨٧٣٤ حالة فى الطوارئ.

وأضاف أن المؤتمر يقام على مدار ثلاثة ايام اليوم الأول يشمل ورش عمل يقيمها القسم لتدريب المسعفين وطلاب المدارس ومدرسين المدارس وطلبة كلية الطب عن الاسعافات الاولية كما يشارك اليوم الاول فى ورش عمل متقدمة عن التعامل مع الكوارث والازمات وورش عمل عن اصابات الانفجارات واخيرا ورش عمل حول كيفية التعامل مع حالات الاصابات فى الحوادث.

أما اليوم الثانى والثالث للمؤتمر يشمل ٥ جلسات علمية حول طب الطوارئ المتوجه للمجتمع والوقاية من الاصابات والاصابات المتعددة والتعليم والتقييم فى قسم الطوارئ واخيرا جلسة الانعاش لمرضى الحالات الحرجة.

وحضر المؤتمر الدكتور محمد حفنى مدير عام المستشفيات الذى اكد انه فخور جدا بوجوده فى قسم الطوارئ ودعا السادة الحضور للوقوف دقيقة حداد على روح شهداء مصر والدكتور احمد ابو العزايم مدرس بكلية الطب والذى توفى اول امس فى حادث سير وتم استقباله فى قسم الطوارئ وقد كان موقف صعب على اساتذته وزملائه ولكن هذه هى مهنة الطب مهنة الصعاب والمواقف الصعبة.

وقامت بافتتاح المؤتمر الدكتورة عزيزة عمر وكيل كلية الطب لشئون البيئة وخدمة المجتمع نيابة عن الدكتور امجد مطر عميد كلية الطب البشرى والتى اكدت على سعادتها البالغة انها خريجة هذه الكلية العظيمة التى تفردت بكونها اول كلية موجهة للمجتمع واول كلية لديها قسم اسرة واول كلية لديها قسم للطوارئ واول كلية تحصل على الاعتماد والجودة وذلك على مستوى جمهورية مصر العربية.

وشارك فى المؤتمر اساتذة من كليات طب القصر العينى ببورسعيد والزقازيق وفى جميع التخصصات باطنة وقلب وجراحة.