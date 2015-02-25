مستشفى 57357: تقديم العلاج لـ100% من الأطفال المصابين بالسرطان نهاية 2017

أكد الدكتور شريف أبو النجا نائب مدير مستشفى سرطان الأطفال 57357، أن المستشفى يعالج 45% من الأطفال المصابين بالسرطان، مشيرا إلى أن معدلات الشفاء من السرطان للأطفال ستصل إلى 80 % من الحالات خلال 3 سنوات.

وقال الدكتور شريف أبو النجا نائب مدير مستشفى سرطان الأطفال 57357 خلال توقيع بروتوكول تعاون للكشف المبكر عن الأورام السرطانية بين الأطفال مع شركة رويال فيليبس العالمية، أن بنهاية 2017 سيتم تقديم العلاج لـ 100 % من الأطفال المصابين بالسرطان، مشيرا إلى أن 20 % من الإصابات السرطانية بين الأطفال بسبب سوء التغذية.

ودعا الدكتور شريف أبو النجا نائب مدير مستشفى سرطان الأطفال 57357 منظمات المجتمع المدنى للتبرع للمستشفى، لزيادة علاج الحالات المصابة بالسرطان، مشيرا إلى أن الطاقة السريرية للمستشفى 350 سريرا، مؤكدا أن المستشفى تقوم بالتنسيق مع الحكومة لرعاية الأطفال.