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مجلس الوزراء يوافق على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية الهندسية

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مجلس الوزراء يوافق على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية الهندسية مجلس الوزراء يوافق على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية الهندسية
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية المنعقدة بتاريخ 18/2/2015 بشأن الإسناد بالأمر المباشر، وكذا زيادة أوامر الإسناد لعدد 14 موضوعا.

وتشمل الإسنادات، إسناد مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعى وفصل الزيوت بسعة 7200م3/ يوم بالمنطقة الصناعية بجمصة، وإسناد أعمال مشروع استكمال إنشاء وتجهيز وتأسيس مبنى بنك الاستثمار بالجبل الأخضر، زيادة قيمة أمر الإسناد لمشروع تنفيذ البنية الأساسية للمنطقة الصناعية بكلاحين – مركز قفط – محافظة قنا.
>كما تحوى الإسنادات، إسناد تنفيذ الأعمال اللازمة لإمداد التجمعات العمرانية الجديدة، شرق القاهرة بمياه الشرب النقية. وإسناد تنفيذ عدد (9) محطات تنقية مياه سطحية بنظام الترشيح المباشر تصرف 90 لتر / ث كحل عاجل لحل مشاكل مياه الشرب لبعض المناطق بمحافظة القليوبية. واسناد تنفيذ اعمال شبكات الصرف الصحى وملحقاتها لقرى (التابوت – كفر رفاعى ) التابعة لبرنشت – مركز العياط – محافظة الجيزة.


>تقرير محافظ مطروح لـ"محلب": تجهيز قطار لنقل العائدين من ليبيا للقاهرة
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