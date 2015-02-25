مجلس الوزراء يوافق على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية الهندسية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية المنعقدة بتاريخ 18/2/2015 بشأن الإسناد بالأمر المباشر، وكذا زيادة أوامر الإسناد لعدد 14 موضوعا.

وتشمل الإسنادات، إسناد مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعى وفصل الزيوت بسعة 7200م3/ يوم بالمنطقة الصناعية بجمصة، وإسناد أعمال مشروع استكمال إنشاء وتجهيز وتأسيس مبنى بنك الاستثمار بالجبل الأخضر، زيادة قيمة أمر الإسناد لمشروع تنفيذ البنية الأساسية للمنطقة الصناعية بكلاحين – مركز قفط – محافظة قنا.

>كما تحوى الإسنادات، إسناد تنفيذ الأعمال اللازمة لإمداد التجمعات العمرانية الجديدة، شرق القاهرة بمياه الشرب النقية. وإسناد تنفيذ عدد (9) محطات تنقية مياه سطحية بنظام الترشيح المباشر تصرف 90 لتر / ث كحل عاجل لحل مشاكل مياه الشرب لبعض المناطق بمحافظة القليوبية. واسناد تنفيذ اعمال شبكات الصرف الصحى وملحقاتها لقرى (التابوت – كفر رفاعى ) التابعة لبرنشت – مركز العياط – محافظة الجيزة.

تقرير محافظ مطروح لـ"محلب": تجهيز قطار لنقل العائدين من ليبيا للقاهرة

>