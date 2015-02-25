رئيس جامعة مصر للعلوم يطالب محلب بالموافقة على بدء البناء

أكد الدكتور محمد حسن عزازى رئيس جامعة مصر للعلوم، أن الجامعة لا تتنازع على قطعة أرض، بالنسبة لمؤسسة تعليمية، و قطعة الأرض لا تساوى شيء مقابل تعليم الآف الطلاب.

وطالب عزازي من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزارء، الموافقة على بدء البناء فى الأرض، مضيفا أن الأرض ملك الجامعة فى الحقيقة، لإن التوسعات ستشمل إقامة مشروع تعليمى بحثى ضخم.

وأضاف عزازى، خلال مؤتمر جامعة مصر، للإعلان عن التوسعات الجديدة بالأرض، ان المهندس إبراهيم محلب، و والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، تم مناقشة رئيس هيئة الإسكان، ووجد ترحيب كبير من الوزارء، فى عدم معارضة مثل هذا المشروع البحثى الكبير الذى سينقل مصر الى العالمية، مؤكدا انه تم سداد كافة المبالغ المالية للأرض عام 1998، مؤكدا ان الجامعة مستعده للبدء الآن.

وطالب عزازى، من المهندس إبراهيم محلب، إن تنتهى القضية والحصول على تراخيص البدء فى البناء بين الجامعة و هيئة المجتمعات العمرانية قبل النطق بالحكم خلال جلسة يوم 3 مارس المنظورة بمجلس الدولة، مضيفا انه لا يمكن لأى مؤسسة فى جمهورية مصر العربية أن تقف امام إقامة مشروع لتعليم إبنائنا، و لتوعية المجتمع، يضم العديد من المراكز البحثية لجعل مصر فى مصاف الدول المتقدمة.

وأشار انه تم عقد اجتماع مع هيئة التبادل العلمى الألمانى، لبحث سبل التعاون لامشترك بين البلدين، و دول العالم، ولدينا أبحاث مشترك مع الاتحاد الأوروبى، قائلا : “ان لم نتمكن من هذه التوسعات لم نتمكن فى الاستمرار من النشاط العلمى، والوقوف إمام حلم 20 الف طالب.