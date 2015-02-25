أخبار عاجلة

الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
توقف حركة السير بصلاح سالم إثر سقوط صخرة من جبل المقطم -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

رئيس جامعة مصر للعلوم يطالب محلب بالموافقة على بدء البناء

Google+ Print
رئيس جامعة مصر للعلوم يطالب محلب بالموافقة على بدء البناء رئيس جامعة مصر للعلوم يطالب محلب بالموافقة على بدء البناء

 

أكد الدكتور محمد حسن عزازى رئيس جامعة للعلوم، أن الجامعة لا تتنازع على قطعة أرض، بالنسبة لمؤسسة تعليمية، و قطعة الأرض لا تساوى شيء مقابل تعليم الآف الطلاب.

وطالب عزازي من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزارء، الموافقة على بدء البناء فى الأرض، مضيفا أن الأرض ملك الجامعة فى الحقيقة، لإن التوسعات ستشمل إقامة مشروع تعليمى بحثى ضخم.

وأضاف عزازى، خلال مؤتمر جامعة مصر، للإعلان عن التوسعات الجديدة بالأرض، ان المهندس إبراهيم محلب، و والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، تم مناقشة رئيس هيئة الإسكان، ووجد ترحيب كبير من الوزارء، فى عدم معارضة مثل هذا المشروع البحثى الكبير الذى سينقل مصر الى العالمية، مؤكدا انه تم سداد كافة المبالغ المالية للأرض عام 1998، مؤكدا ان الجامعة مستعده للبدء الآن.

وطالب عزازى، من المهندس إبراهيم محلب، إن تنتهى القضية والحصول على تراخيص البدء فى البناء بين الجامعة و هيئة المجتمعات العمرانية قبل النطق بالحكم خلال جلسة يوم 3 مارس المنظورة بمجلس الدولة، مضيفا انه لا يمكن لأى مؤسسة فى جمهورية مصر العربية أن تقف امام إقامة مشروع لتعليم إبنائنا، و لتوعية المجتمع، يضم العديد من المراكز البحثية لجعل مصر فى مصاف الدول المتقدمة.

وأشار انه تم عقد اجتماع مع هيئة التبادل العلمى الألمانى، لبحث سبل التعاون لامشترك بين البلدين، و دول العالم، ولدينا أبحاث مشترك مع الاتحاد الأوروبى، قائلا : “ان لم نتمكن من هذه التوسعات لم نتمكن فى الاستمرار من النشاط العلمى، والوقوف إمام حلم 20 الف طالب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة