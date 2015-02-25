بالصور.. محافظ الإسماعيلية يؤكد العمل على ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية

أكد اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية على جميع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها ومديرى العموم لمختلف المديريات الخدمية وجميع أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة بضرورة الاهتمام بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية والنزول الى الشارع والتفاعل والتواصل مع المواطنيين فى أماكنهم.

وشدد المحافظ على ضرورة العمل على ايجاد حلول جذرية لمشاكل المواطنين وقضاياهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم فى إطار الامكانيات المتاحة ،مشيرًا إلى أن الفترة الحالية التى تمر بها البلاد تحتاج منا جميعا إلى بذل المزيد من الجهد والعمل حتى يشعر كل مواطن بالتغيير ونستعيد ثقة المواطنيين فى الأجهزة التنفيذية والحكومة .

جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ للمرة الأولى لجلسة الاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة بحضور اللواء منتصر أبوزيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية والمهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة.

وخلال الاجتماع اكد المحافظ على أهمية تفاعل جميع المسؤلين مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن واستقرار الشارع الاسماعيلى مؤكدا على اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة مع الأخذ فى الاعتبار الاهتمام بتكثيف أعمال التواجد الأمنى وتأمين وحماية جميع المؤسسات والمنشآت التابعة للدولة والأماكن الحيوية ومضاعفة حجم العمل وتضافر كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية والشعبية ومشاركة جميع المواطنيين بمختلف انتمائتهم وطوائفهم فى بناء البلد وتحقيق التنمية الشاملة من أجل توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنيين على السواء والمساهمة الحقيقية والفعالة فى بناء مصر الجديدة.

وأكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بتحسين البيئة ورفع مستوى الآداء فى العمل بمنظومة النظافة العامة ورفع مستوى الآداء للخدمات الطبية والعلاجية بجميع المستشفيات والوحدات الصحية وحسن معاملة المرضى .

وأكد طاهر ان المسئول يجب عليه ان يعمل وفق خطة محددة و رؤية شاملة لجميع المشكلات التي تقع في نطاق مسئوليته و الخروج بحلول غير تقليدية أو نمطية لتلك المشكلات حتى يشعر المواطن بالتغيير الحقيقى والملموس.

وفيما يتعلق بشأن الحفاظ على الطراز المعمارى والتراث الأثرى للمبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى العريق و في قرار غير مسبوق والذى يعتبر هو الاجرأ و الأكثر انتظارا من الشارع الاسماعيلى قرر محافظ الإسماعيلية أحالة اى متسبب في اهدار او التعامل باهمال مع عقار ثبت انه ذا طابع معمارى آثرى مميز و فريد الى النيابة العامة فورا و ناشد المواطنين بالتعاون معه في رصد تلك المخالفات واحضار أي مستندات تدل على ذلك.

وأعلن عن اتخاذ الإجراءات للإعلان عن مسابقة للاماكن الشاغرة والغير مكتملة في الجهاز الادارى والمحليات خلال الفترة القادمة و على جميع الراغبين التقدم لشغل هذه الوظائف فور الإعلان عنها مع الوضع في الاعتبار ان الاختيار سيكون للأكفأ والأجدر والأكثر قدرة على حل المشكلات .

ومن جهة أخرى، أكد طاهر أن مشروع نفق الثلاثينى والذى يعد انجاز على ارض الإسماعيلية وبلغت تكلفته مايقرب من 230 مليون جنيه تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة و يجب علينا الفخر انه على ارض الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن جميع الطلبات والرؤى المطروحة حول النفق سيتم تشكيل لجنة استشارية عليا لوضع حلول علمية لها و ادراجها في مرحلة تكميلية لارضاء الشارع الاسماعيلى.

وخلال الاجتماع أستعرض محافظ الاسماعيلية الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى الحالى 2014/2015، مشيًرا الى أن اجمالى الاعتمادات المالية التى تم تخصيصها لخطة هذا العام بلغ اجماليها نحو 77 مليون جنيها منها مبلغ 62 مليون و977 ألف جنيها من بنك الاستثمار القومى ومبلغ 15 مليون جنيها من التمويل الذاتى وانه تم ورود الاعتمادات المالية المخصصة للربع الأول والثانى والثالث من الخطة باجمالى مبلغ 35 مليون و903 ألف جنيها والتى تم توزيعها على مختلف القطاعات مشيرا الى أن نسبة التنفيذ بالربع الأول والثانى للخطة بلغت 100% لجميع المشروعات بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها .

وخلال الاجتماع أكد محافظ الاسماعيلية على أنه لا مجال لأى تهاون أو تقصير مؤكدا أنه سوف يتم استبعاد واقصاء أى مسؤل من منصبه فى حال ثبوت تقصيره فى آداء واجبه ومهامه الوظيفية وأضاف أنه لابد من تفعيل دور المشاركة المجتمعية والشعبية مع الأجهزة التنفيذية من أجل خدمة المواطنيين.

وأكد على ضرورة تحقيق الانضباط داخل جميع المؤسسات والهيئات الحكومية ومواجهة كافة صور الفساد الادارى بكل حسم وشدة.