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محافظة القاهرة تنظم معرضًا للمنتجات الصغيرة بحديقة الطفل

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محافظة القاهرة تنظم معرضًا للمنتجات الصغيرة بحديقة الطفل محافظة القاهرة تنظم معرضًا للمنتجات الصغيرة بحديقة الطفل

محافظ القاهرة

تقوم محافظة القاهرة بتنظيم معرض اليوم الواحد لتنشيط الصناعات اليدوية والحرفية الصغيرة يوم الجمعة القادم بحديقة الطفل بمدينة نصر تحت رعاية وبحضور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام المحافظة بتنشبط وترويج الصناعات الحرفية واليدوية ومساعدة القائمين عليها بتوفير معارض لتسويق منتجاتهم.

ويشمل المعرض على كافة الصناعات الصغيرة من الأسر المنتجة وشباب الخريجين والمرأة المعيلة والجمعيات الأهلية من صناعات غذائية ومشروبات وملابس وإكسسوارات وديكورات وصناعات الخزف والخشب وخلافه.

ويمتد المعرض على مدار يوم الجمعة من التاسعة صباحًا حتى السابعة مساءً بالتنسيق ما بين محافظة القاهرة ومديرية الشئون الاجتماعية وجهاز شباب الخريجين بالمحافظة وهيئة نظافة وتجميل القاهرة.

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