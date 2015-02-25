القبض على عاطل سرق سيارة صاحب محل ملابس و10 آلاف جنيه من منزله بعابدين

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل سرق سيارة صاحب شركة ومبلغ 10 آلاف جنيه وأجهزة من داخل منزله فى عابدين، حيث إنه كان يعمل لديه وعلم بثرائه فقرر سرقته، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة عابدين بلاغاً من "أحمد.ح.م" 35 سنة صاحب محل ملابس، أفاد فيه باكتشافه سرقة شاشة تليفزيون، وجهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" وكاميرا وريسيفر وسلسلة ذهبية، ومبلغ مالى 1000 جنيه من داخل مسكنه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة الحقيق، وعاد المجنى عليه وأبلغ باكتشافه سرقة السيارة ملكه رقم ى ب ن 852 ماركة بروتون تبيتى اللون - ولم يتهم أو يشتبه فى أحد - تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأسفرت جهود البحث أن وراء ارتكاب الواقعة "عاطف.م.م" 36 سنة عاطل، المحكوم عليه فى 14 حكم حبس جزئى "تبديد، شيك، ضرب" بإجمالى حبس 15 سنة، وعقب استصدار إذن من النيابة العامة وبإعداد الأمكنة اللازمة تم ضبطه وبمناقشته اعترف بارتكابه الواقعتين، وأضاف بأنه نظراً لسابقة عمله طرف المجنى عليه وعلمه بثرائه خطط لسرقته وفى سبيل ذلك قام بمغافلته واصطناع نسخة من مفتاحى المسكن والسيارة واستولى على المسروقات المنوه عنها بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وتم بإرشاده ضبط السيارة وباقى المسروقات لدى عميله "ياسر.ج.أ" 41 سنة عاطل، والهارب من سجن القطا خلال احداث يناير 2011م على ذمة القضية رقم 10238/2009م بولاق الدكرور مخدرات والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات، وتم ضبطه وبحوزته سلاح نارى (طبنجة ماركة لاما عيار 9 مم تحمل أرقام 391 غير مبلغ بسرقتها) ومبلغ مالى 11 ألف جنيه.

وبمناقشته اعترف بحيازته السلاح بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحلات الإتجار بالمواد المخدرة، وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات حادث سرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

>