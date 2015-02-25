المحكمة تبدأ عرض مقاطع صوتية منسوبة لمتهم بـ"خلية تنظيم الظواهرى"

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى والتى تنظر محاكمة 68 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الظواهرى" بعرض مقاطع صوتية منسوبة لمتهم فى القضية.

كما أمرت المحكمة ضابط المساعدات الفنية بوزارة الداخلية بتشغيل الأسطوانة المدمجة المحرزة -عقب أدائه اليمين أمام المحكمة - حيث أثبتت المحكمة تواجد الأسطوانة بداخل مظروف، مدون عليه عبارة "مكالمات".

وعقب عرض الأسطوانة تبين احتوائها على ثلاث مكالمات هاتفية بين مجهولين، ليُسارع أعضاء الدفاع مُعلقين بعدم اتضاح الفحوى من الأسطوانة بالنسبة لهم، لتأمر المحكمة بإعادة عرض الأسطوانة بعدما أثبت المستشار محمد شيرين فهمى رئيس هيئة المحكمة، أن المكالمة منسوبة للمتهم عاصم ذكى، بعد ورود تقرير إلى المحكمة من فنى باتحاد الإذاعة يشير إلى مطابقة صوت المتهم للتسجيلات.

كانت التحقيقات فى القضية، باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر فرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، وفريق من محققى النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامى العام بالنيابة، وتم فى ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات، الذى أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر أبريل الماضى.

وتضمن قرار الاتهام الصادر فى القضية استمرار حبس 50 متهمًا بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهمًا هاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.