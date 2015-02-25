القبض على عاطل ينتحل صفة ضابط لتأجير السيارات بالإسكندرية

تمكنت مباحث الإسكندرية برئاسة العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط عاطل انتحل صفة ضابط بحرى للاستخدامها فى تأجير السيارات دون مسائلة ويحمل سلاحاً ناريا لإيهام المواطنين أنه ضابط شرطة.

تم ضبط "محمد .م.م " 25 سنة حاصل على ثانوية عامة مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل – الإسكندرية أثناء تواجده بمحطة الإسكندرية، وعثر بحوزته على سلاح نارى (طبنجة صوت تم تعديلها لاستخدامها سلاح نارى وبها خزينة فارغة).

كما تم العثور بحوزته على جهاز أسود اللون يشتبه أن يكون جهاز لاسلكى وصورة ضوئية لبطاقة تحقيق شخصية بذات الاسم مغلفة مدون بها المهنة ضابط بحرى برقم قومى 28801280200595، ومختومة بخاتم شعار الجمهورية ومدون أسفل الخاتم صورة طبق الأصل بتوقيع غير واضح وعدد 4 صور ضوئية لذات الصورة ورخصة قيادة خاصة باسمه يشتبه أن تكون مزورة.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح النارى والجهاز اللاسلكى، وتعمده إبرازهما من طيات ملابسه ليتظاهر أمام الناس أنه ضابط شرطة وصور البطاقة يستخدمها فى تأجير السيارات من مكاتب تأجير السيارات، وأضاف باستخدامه للبطاقات المزورة لتهربه من الملاحقات القضائية فى حالة حدوث أية مشاكل أو تلفيات بالسيارة المستأجرة.

وبالكشف عن المتهم،لم يستدل له على معلومات جنائية مسجلة، وتحرر المحضر رقم 16/161 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد الإسكندرية، وتم إرساله بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة العطارين لقيده وعرضه على النيابة.