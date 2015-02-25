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ضبط عاطلين بحوزتهما سلاح نارى وسيف فى دمنهور

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ضبط عاطلين بحوزتهما سلاح نارى وسيف فى دمنهور ضبط عاطلين بحوزتهما سلاح نارى وسيف فى دمنهور
تمكن ضباط مباحث البحيرة، برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث اليوم من ضبط عاطلين بحوزتهما فرد خرطوش وسيف طويل.

أثناء قيام الملازم أول عمرو محمد صلاح الضابط بقسم مباحث تأمين الطرق بالمديرية المعين بالقطاع الثانى فى الطريق الزراعى السريع بدائرة مركز دمنهور فى كمين أمام مجمع الكليات بدمنهور ضبط السيارة رقم 3146 ب س ر ( ملاكى ) قيادة "محمود ى ى" سائق وبرفقته " إبراهيم م ع " عاطل مقيمان فى شبرا قسم دمنهور وبحوزة الأول ( فرد خرطوش ) ومع الثانى ( سيف كبير الحجم ) .
> وبمواجهتهما اعترف المتهمون بحيازتهما للمضبوطات بقصد الدفاع، فتحرر لهما المحضر 6014/59 جنايات مركز شرطة دمنهور لسنة 2015 وباشرت معهما النيابة العامة التحقق .

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