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إحالة عضو بدفاع "خلية الظواهرى" للمحاكمة التأديبية لتجاوزه فى حق القضاة

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إحالة عضو بدفاع "خلية الظواهرى" للمحاكمة التأديبية لتجاوزه فى حق القضاة إحالة عضو بدفاع "خلية الظواهرى" للمحاكمة التأديبية لتجاوزه فى حق القضاة
أمر المستشار محمد فهمى، رئيس هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، والتى تنظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الظواهرى"، بإحالة عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، نظرًا لما بدر منه من التجاوز بحق المحكمة بجلسة اليوم.

جاء ذلك بعدما وجه عضو الدفاع سؤالًا إلى كمال عواد، خبير الصوتيات بقطاع الإذاعة والتلفزيون، بشأن تحريزه للأسطوانة المدمجة المحرزة بالقضية أم لا، لترفض المحكمة توجيه ذلك السؤال للشاهد، نظرًا لتكراره وسابق إجابة الشاهد عليه، ليرد عليه عضو الدفاع قائلًا: أنا أتحدى المحكمة أن تكون قد وجهت ذلك السؤال للشاهد، وهو الأمر الذى اعتبرته هيئة المحكمة بمثابة الإهانة لها، لتأمر بإثبات ذلك الأمر بمحضر الجلسة، ومن ثم إحالة عضو الدفاع إلى المحاكمة التأديبية، قبل أن تقوم برفع الجلسة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات فى مطلع شهر أبريل الماضى، وتضمن قرار الاتهام الصادر فى القضية استمرار حبس 50 متهمًا بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهمًا هاربًا وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.

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مصر 365

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