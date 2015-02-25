الدفاع بـ"الهروب من النطرون" يستند لعفو "مرسى" عن الجرائم عقب ثورة يناير

دفع المحامى خالد بدوى دفاع كل من أحمد أبو مشهور ورجب عبد الرحمن وعماد شمس محمد خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بعد استئناف جلسة محاكمة متهمى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الهروب من سجن وادى النطرون"، بعدم دستورية نص المادة 86 من قانون العقوبات لمخالفتها المادتين 70 و96 من القانون.

كما دفع بإباحة الفعل المنسوب إلى المتهمين حسب المادة 138 والمادة 60 و61 من قانون العقوبات، كما دفع بصدور قرار بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أعقاب ثورة يناير والذى أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسى ونشر بالجريدة الرسمية العدد 40 مكرر بتاريخ 8 أكتوبر 2012.

جدير بالذكر أن هذه القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى و128 متهما من ضمنهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وآخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبحضور ضياء عابد المحامى العام بنيابة أمن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.