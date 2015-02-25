سفير مصر بـ “كينشاسا” يستقبل مفتي الكونجو لتقديم واجب العزاء في شهداء مصر

استقبل هاني صلاح سفير مصر فى كينشاسا الشيخ علي موينى مفتي الكونجو الديمقراطية بمقر السفارة المصرية، حيث قام الأخير بتقديم واجب العزاء في شهداء مصر، والذين لقوا حتفهم على يد تنظيم داعش الإرهابي مؤخرًا في ليبيا.

وقد حرص الشيخ موينى على توجيه تعازيه إلى كل من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، وكافة أطياف الشعب المصرى، حيث أعرب عن بالغ أسفه تجاه هذا الحادث الإرهابي الآثم الذى طال عددًا من أبناء الشعب المصري في ليبيا.

من جانبه، قام السفير صلاح بالإعراب عن تقديره لهذه اللفتة الطيبة، مؤكدًا على قوة ومتانة العلاقات المصرية الكونجولية، وعلى الروابط التاريخية والمصالح المشتركة التى تربط البلدين الشقيقين.

تجدر الإشارة إلى أن الشيخ علي مويني مفتي الكونجو الديمقراطية سيشارك في المؤتمر العام الرابع والعشرون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى القاهرة خلال الفترة من 28 فبراير حتى 1 مارس 2015 ، وذلك بدعوة من وزير الأوقاف المصري.