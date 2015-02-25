محافظ الأقصر يوجه بوضع مخططات مشتركة للمشاريع الخدمية توفيراً للنفقات

عقد محمد بدر، محافظ الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع المجلس التنفيذى بالمحافظة، داخل الديوان العام لمناقشة عدد من الملفات المهمة بالمحافظة.

حضر الاجتماع جميع أعضاء المجلس التنفيذى الذى ضم مديرى كافة القطاعات والمديريات ورؤساء المدن على مستوى المحافظة، حيث تمت مناقشة عدد كبير من الملفات المهمة، وكان أبرز هذه الملفات ملفا الصحة والتعليم.

وخلال الاجتماع شدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين كافة القطاعات عند البدء فى المشروعات الخدمية المقبلة على أن يكون هناك مخطط كبير للمشاريع تعمل عليه جميع القطاعات والمديريات، حتى لا تعمل كل مديرية أو قطاع بخطة منفردة، مما يؤدى إلى إهدار المال العام.