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محافظ أسيوط: افتتاح مجزر الدواجن الآلى بتكلفة 12 مليون جنيه قريبا

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محافظ أسيوط: افتتاح مجزر الدواجن الآلى بتكلفة 12 مليون جنيه قريبا محافظ أسيوط: افتتاح مجزر الدواجن الآلى بتكلفة 12 مليون جنيه قريبا
أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، عن قرب افتتاح مجزر الدواجن الآلى بالمنطقة الصناعية ببنى غالب التابعة لمركز أسيوط، بتكلفة إجمالية تعدت 12 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية ألف و 500 طائر/ الساعة بعد الانتهاء من تدريب العمالة ووضع التصور النهائى لإدارة المجزر.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع متابعة الموقف التنفيذى لمشروع مجزر الدواجن الآلى ببنى غالب، بحضور مسئولى والإسكان والطب البيطرى والزراعة والمتابعة الميدانية والغرفة التجارية واتحاد الجمعيات الاستهلاكية.

وأشار المحافظ إلى أهمية تشغيل المجزر الآلى للدواجن لتقليل تداول الطيور الحية فى الأسواق والحد من انتشار مرض أنفلونزا الطيور مستقبليا، بالإضافة إلى توفير اللحوم البيضاء للمواطنين بأسعار مناسبة والمساهمة فى فتح منافذ لبيع اللحوم بالقرى والمراكز لسد احتياجات المواطنين بالتنسيق مع الغرفة التجارية ورجال الأعمال وفتح فرص عمل للشباب.

وطالب المحافظ فى نهاية الاجتماع بتكثيف حملات التفتيش والمتابعة على المجازر وأماكن عرض وبيع اللحوم بنواحى المحافظة بالتنسيق مع مباحث التموين والرقابة التموينية، واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين والكشف الطبى على مزارع الطيور واللحوم بالمجازر العامة، وكذلك الموردة لإدارة قوات الأمن المركزى والمستشفيات المركزية وسجن أسيوط العام والمدارس الحكومية والمعاهد الدينية لضمان سلامة اللحوم والأغذية المقدمة لأبناء المحافظة.

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مصر 365

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