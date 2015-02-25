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عبور 38 سفينة لقناة السويس بحمولة 2,3 مليون طن اليوم

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عبور 38 سفينة لقناة السويس بحمولة 2,3 مليون طن اليوم عبور 38 سفينة لقناة السويس بحمولة 2,3 مليون طن اليوم
عبرت قناة السويس اليوم الأربعاء، 38 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و260 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين.

وقال طارق حسنين، المتحدث الإعلامى للهيئة، إن قافلة الشمال شهدت عبور 17 سفينة بحمولة قدرها 858 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التابعة لجزر المارشال hyundi drem بحمولة قدرها 146 ألف طن قادمة من بريطانيا إلى سنغافورا.

وعبرت 21 سفينة من اتجاه الجنوب بحمولة قدرها مليون و402 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة البضائع البنمية msckalina بحمولة قدرها 156 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى لبنان.

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