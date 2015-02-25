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ميناء السد العالى: انتظام حركة الملاحة النهرية بعد تحسن الأحوال الجوية

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ميناء السد العالى: انتظام حركة الملاحة النهرية بعد تحسن الأحوال الجوية ميناء السد العالى: انتظام حركة الملاحة النهرية بعد تحسن الأحوال الجوية
استقبل ميناء السد العالى شرق بمحافظة أسوان، صباح اليوم الأربعاء، الباخرة النيلية "ساق النعام" بعد تحسن الأحوال الجوية وانتظام حركة الملاحة النهرية بين والسودان.

وأكد المهندس أسعد عبد المجيد، رئيس إدارة ميناء السد العالى شرق، انتظام حركة الملاحة النهرية عقب وصول الباخرة النيلية "ساق النعام" فى موعدها، وعلى متنها المهندس مجدى محمد عبد اللطيف مدير ميناء الزبير بحلفا، وعدد 124 مسافراً من جنسيات مختلفة، وذلك عقب طقس سيئ شهدته محافظة أسوان أمس، الثلاثاء، وهبوب عاصفة ترابية فى سماء المحافظة.

وأوضح رئيس ميناء السد العالى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن زيارة مدير ميناء الزبير بحلفا، تأتى فى إطار المتابعات المستمرة التى يجريها المسئولون على الميناءين والوقوف على المستوى المقدم فى حركة السفر بين البلدين الشقيقين.

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مصر 365

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