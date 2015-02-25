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حملة بيطرية بالوادى الجديد لتحصين الماشية والدواجن وإعدام الكلاب الضالة

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حملة بيطرية بالوادى الجديد لتحصين الماشية والدواجن وإعدام الكلاب الضالة حملة بيطرية بالوادى الجديد لتحصين الماشية والدواجن وإعدام الكلاب الضالة
نفذت مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد حملات مكثفة لتحصين رؤوس الماشية بمراكز المحافظة ضد الأمراض المعدية، حيث تم الانتهاء من تحصين 975 من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك بمراكز الداخلة وباريس والخارجة وتحصين 200 رأس من الأبقار، وذلك ضد مرض الجلد العقدى، وذلك بمركز الفرافرة بإجمالى 1175 رأس ماشية، بالإضافة إلى تحصين 11 ألف من الدواجن بمركزى الداخلة وبلاط ضد مرض أنفلونزا الطيور.

وفى سياق متصل، نفذت مديرية الطب البيطرى حملة مكثفة لإعدام الحيوانات الضالة والتى أسفرت عن إعدام 300 حيوان ضال بمركزى الداخلة وباريس تضمنت إعدام الكلاب الضالة والثعالب والذئاب، وذلك فى إطار تنفيذ خطة المديرية للقضاء على الحيوانات الضالة التى تهدد الثروة الحيوانية وحياة المزارعين.

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