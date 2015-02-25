دراسة: سرطان الخصية يرفع معدلات الإصابة بأورام البروستاتا

كشفت دراسة حديثة أشرف عليها مجموعة من الباحثين الأمريكيين، أن الرجال الذين قد أصيبوا بسرطان الخصية معرضون بشكل أكبر للإصابة بسرطان البروستاتا.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور محمد منهاج صدَيقى، أستاذ مساعد الجراحة فى كلية الطب بجامعة ميريلاند، إن الرجال الذين لديهم تاريخ من حيث الإصابة بسرطان الخصية يجب عليهم التحدث مع الطبيب حول تقييم المخاطر التى لديهم للإصابة بسرطان البروستاتا، نظراً لوجود خطر متزايد للإصابة به.

لتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بتحليل بيانات ما يقرب من 180000 شخص من الرجال الأمريكيين، ووجدوا أن 12.6 فى المئة من الذين لديهم تاريخ من سرطان الخصية قد أصيبوا بسرطان البروستاتا فى سن 80 عاماً، مقارنة مع 2.8 فى المئة من أولئك الذين لم يكن لديهم سرطان الخصية.

وأضاف الباحثون عموماً، أن الأشخاص المصابين بسرطان الخصية هم عرضة 4 أضعاف للإصابة بسرطان البروستاتا.

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