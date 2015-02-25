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استئناف جلسة محاكمة مرسى وقيادات الإخوان فى "الهروب من وادى النطرون"

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استئناف جلسة محاكمة مرسى وقيادات الإخوان فى "الهروب من وادى النطرون" استئناف جلسة محاكمة مرسى وقيادات الإخوان فى "الهروب من وادى النطرون"
استأنفت الدائرة "15" بمحكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون والمعروفة إعلامياً بـ"الهروب الكبير" والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى، و130 متهما، من ضمنهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى، بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.

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