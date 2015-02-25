إغلاق الشوارع المؤدية لحريق مخزن وسط القاهرة لحين السيطرة على النيران

قامت الأجهزة الأمنية بوضع حواجز حديدية بالطرق والشوارع المؤدية لحريق مخزن فلاتر شارع نجيب الريحانى بوسط القاهرة، لحين الانتهاء من عمليات الإطفاء بعد الاستعانة بـ12 سيارة إطفاء لإخماد النيران المشتعلة.

كان قد تلقى اللواء ممدوح عبد القادر مدير الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من غرفة النجدة بحريق فى مخزن بوسط البلد.

وانتقل اللواءان جمال حلاوة نائب المدير، وحنفى محمد مدير قطاع إطفاء وسط القاهرة، وبصحبتهم سيارات الإطفاء.

كردون أمنى لتسهيل وصول رجال الإطفاء لحريق "مخزن وسط القاهرة"

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ارتفاع ألسنة اللهب من حريق "مخزن وسط القاهرة" ووصول سيارات إسعاف

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12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمخزن فلاتر سيارات بوسط القاهرة

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اندلاع حريق هائل فى مخزن فلاتر سيارات بوسط القاهرة

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