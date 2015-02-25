أمن السويس يضبط 9 أسلحة نارية و3743 مخالفة مرورية خلال أسبوع

تمكنت قوات الأمن بالسويس خلال حملة موسعة على مدار أسبوع بجميع أحياء المحافظة الخمسة، من ضبط عدد كبير من المخالفات المرورية وأسلحة نارية بحوزة مسجلى خطر.

تلقى اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس إخطارا من العميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية بنجاح ضباط المباحث، من ضبط 9 أسلحة نارية بحوزة مسجلى خطر، كما تم ضبط "3743" مخالفة مرورية متنوعة وفحص "161" مزرعة ومالكيها والعاملين بها وعددهم "530" شخصا "سياسياً وجنائياً "بطريق السويس - جنوب سيناء، وضبط 22 صادر ضدهم أحكام واجبة النفاذ و5 أسلحة نارية محلية الصنع و5 براشوط نارى و7 أسلحة بيضاء عبارة عن " 5 مطواة – 2 كتر " و"454" قرصا مخدرا مختلفة الأنواع و"40" جرام أفيون و"21" دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية".

ونفذت الحملة أحكاما على 586 متهما "5 جنايات – 314 حبس مستأنف – 91 حبس جزئى – 141 غرامات – 35 مخالفات".

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