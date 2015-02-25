أخبار عاجلة

الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
توقف حركة السير بصلاح سالم إثر سقوط صخرة من جبل المقطم -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

قاضى "الهروب من وادى النطرون": عدد المتهمين فى القضية 129 وليس 131

Google+ Print
قاضى "الهروب من وادى النطرون": عدد المتهمين فى القضية 129 وليس 131 قاضى "الهروب من وادى النطرون": عدد المتهمين فى القضية 129 وليس 131
طالب الدفاع هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى قضية الهروب الكبير تصحيح اسم المتهم أحمد دالة إلى أحمد أحمد عبد الوهاب على دالة بعد ورود خطأ باسمه فى أمر الإحالة.

وقالت المحكمة تصحيحاً للأمر، إن عدد المتهمين فى القضية 129 متهماً وليس 131 متهما
>لأن هناك أسماء تم تكرارها فى أمر الإحالة. وطالب الدفاع ضم شهادة لأقوال اثنين من المتهمين فى قضية التخابر الأخرى ولكن المحكمة رفضت قائلة "لابد من اطلاع النيابة عليها وده مش وقته"،
>ولكن بعد إصرار من الدفاع لتقديم هذه الشهادة وافقت المحكمة على أن يقدمها، ولكن لتكون تحت بصرها فقط.

جدير بالذكر أن هذه القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى و128 متهما من ضمنهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى، وبحضور ضياء عابد المحامى العام بنيابة أمن الدولة العليا، وبسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365