شرطة البريد تكشف 3 وقائع اختلاس وتستعيد الأموال من الموظفين

نجحت شرطة البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، فى كشف 3 وقائع اختلاس أموال من مكاتب البريد وحسابات العملاء، وتبين أن موظفى مكاتب البريد وراء اختلاس الأموال فتم ضبطهم واعترفوا بارتكاب الوقائع وسددوا الأموال التى اختلسوها وأخطر النيابات المختصة لتولى التحقيق.

فى الواقعة الأولى تم ضبط "ايمان.ج.م" 42 سنة موظفة الحوالات الفورية بمكتب بريد جرجا الرئيسى التابع لمنطقة بريد سوهاج لاختلاسها 1975 جنيها من حسابات المكتب محل عملها عن طريق التلاعب والتزوير فى إيصالات الحوالات الخاصة بالعملاء وإرسالها بقيمة أقل من القيمة الفعلية والاستيلاء على الفرق لنفسها دون وجه حق، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة وسددت المبلغ وتحرر لها المحضر رقم 4ح إدارة شرطة البريد وأحالتها إلى قسم شرطة جرجا لقيده وعرضه على النيابة.

وفى الواقعة الثانية تم ضبط "رضا.م.ع" 44 سنة موزع مكتب بريد فنارة التابع لمنطقة بريد الإسماعيلية لاختلاسه 950 جنيها من حسابات الفيزا كارت مستغلا وظيفته فى الحصول على فيزا كارت خاصة بأحد عملاء المكتب وإجراء عملية سحب بها دون علم صاحبها والاستيلاء على المبلغ لنفسه دون وجه حق وبمواجهة اعترف بارتكابه الواقعة وسدد المبلغ، وتحرر المحضر رقم 2ح إدارة شرطة البريد وتمت إحالته إلى مركز شرطة فايد لقيده وعرضه على النيابة.

وفى الواقعة الثالثة تم ضبط "إبراهيم.م.ا" 53 سنة وكيل مكتب بريد محلة دمنة التابع لمنطقة بريد شمال الدقهلية لاختلاسه 1020 جنيها، من حسابات المكتب عهدته دون وجه حق، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وسدد المبلغ وتحرر المحضر رقم 6ح إدارة شرطة البريد وأرسل بالمتهم لمركز شرطة محلة دمنة لقيده وعرضه على النيابة.