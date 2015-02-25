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تجديد حبس نجل سكرتير عام محافظة بنى سويف السابق لتعديه على ضابط مرور

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تجديد حبس نجل سكرتير عام محافظة بنى سويف السابق لتعديه على ضابط مرور تجديد حبس نجل سكرتير عام محافظة بنى سويف السابق لتعديه على ضابط مرور
قرر المستشار أحمد ماهر رئيس محكمة جنح بنى سويف، فى حضور المستشار محمد سيد الطحاوى وأمانة سر وليد واصف، تجديد حبس وليد محمد عزت (27 سنة ـ ليسانس حقوق) 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدى بالضرب على الملازم أول عبدالرحمن محمد هديب ضابط مرور أثناء عمله بتمركز أمنى (كمين) بميدان الزراعيين ببنى سويف.

كان تلقى اللواء محمد أبوطالب مدير الأمن إخطارا من العميد سامى توفيق مدير شرطة النجدة مساء الأحد الماضى يفيد بأنه أثناء مرور المتهم وهو نجل اللواء محمد عزت فتح الباب، السكرتير العام السابق للمحافظة ومرشح مجلس النواب عن دائرة سمسطا، بسيارته الملاكى على كمين الزراعيين استوقفه الملازم أول عبد الرحمن محمد هديب ضابط مرور وطالبه بإبراز رخصة القياده، فنشبت بينهما مشادة كلامية اعتدى خلالها المتهم على الضابط بلكمة أحدثت جرحا فى الجانب الأيسر من الجبهة وتطور الأمر إلى مشاجرة بينهما، وتم استدعاء الشرطة واقتادت المتهم إلى قسم شرطة بنى سويف، وتحرر محضر بالواقعة، وتولى محسن حميدة رئيس النيابة التحقيق وقرر حبس المتهم 4 أيام احتياطيا.

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مصر 365