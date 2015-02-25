إصابة أمين شرطة فى تبادل لإطلاق النيران مع مسجلين بقنا

صرح مصدر أمنى بمديرية أمن قنا، أن قوات الأمن بدأت عمليات تمشيط بعزبة الآلفى التابعة لمركز دشنا، فى محاولة لتضييق الخناق وضبط المتهمين المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية والذى أسفر خلال حملة أمنية منذ قليل فى استشهاد أمين شرطة، وإصابة وكيل فرع البحث الجنائى بنجع حمادى إصابة طفيفة.

وأضاف المصدر، أنه أصيب أمين شرطة آخر منذ قليل، ويدعى كارم أحمد عباس، وجارى عمليات تبادل إطلاق النيران مع الشرطة لضبط المتهمين.

استشهاد أمين شرطة وإصابة مقدم فى تبادل إطلاق نار مع مسجلين بقنا

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