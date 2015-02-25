محمد بن راشد يزور المعرض العالمي ومنتدى التعليم

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، صباح اليوم المعرض العالمي ومنتدى التعليم العالمي الذي انطلق اليوم في دورته الثامنة في مركز دبي التجاري العالمي تحت رعاية سموه.

وقد تفقد سموه اجنحة ومنصات العرض خلال جولته في ردهات وقاعات المعرض الذي تشارك نحو 40 مؤسسة من كبريات المؤسسات والشركات العالمية والوطنية المتخصصة في قطاع التقنيات والبرمجيات ووسائل التعليم المطورة.

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم على بعض المشاريع الطلابية المبتكرة لطلاب وطالبات من مدارس الدولة أهمها / مشروع تراثنا أمانة تقنية علمية / والثاني مشروع / إنتاج الطاقة الكهربائية من الحرارة الجوفية / ومن المشاريع المعروضة في منتدى التعليم ومعرض التعليم العالمي ايضا مشروع / نظام الاكوابتيك / وهو نظام بيئي حيوي متكامل يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي منزليا من دون الحاجة الى اسمدة او اي ملوثات أخرى في دورة مستديمة بحيث تحصل هذه المحاصيل النباتية على حاجتها من المواد النيتروجينية اللازمة للنمو طبيعيا.

وفي ختام جولته التي رافقه فيها معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي حسين بن ابراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة محمد جمعة النابودة أعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن سعادته بمشاركة أبناء وبنات الدولة في مدارسنا بهذا الحدث العلمي التقني التعليم العالمي من خلال ابتكاراتهم العلمية والتقنية التي تنم عن مواهب وطاقات كبيرة مخزنة في عقول وافكار طلبة وطالبات الدولة يمكن توظيفها في مشاريع وبرامج تعليمية وتقنية وصناعية وغيرها تستفيد منها الجهات المعنية في الدولة وتعود بالنفع على الطلبة انفسهم كي يصبحوا مستقبلا خبراء وعلماء كل في مجاله ويرفعون اسم دولتنا في الاوساط التقنية والبحثية العالمية وتسهم في ذات الوقت بتطوير أسس وبرامج ومنهجيات التعليم في بلادنا.. وتمنى سموه لطلبة وطالبات دولتنا النجاح وتحقيق المزيد من الانجازات العلمية والتقنية التي تفيد قطاع التعليم والبشرية على حد سواء.