محافظ البحر الأحمر يلتقى مجموعة من المستثمرين لعرض فرص الاستثمار بالمحافظة

أكد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أن الهدف من إقامة يوم السياحة العربى هو تكامل السياحة بين الدول العربية، عن طريق تبادل السائحين وضخ الاستثمار فى مصر خاصة محافظة البحر الأحمر.

وأضاف المحافظ، خلال كلمته فى مؤتمر فرص الاستثمار فى البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات احتفالات البحر الأحمر بيوم السياحة العربى، أنه التقى، أمس الثلاثاء، بعض رجال الأعمال والمستثمرين العرب، الذين أعربوا عن رغبتهم فى ضخ الاستثمارات وتنظيم الرحلات الشارتر إلى محافظة البحر الأحمر.

وأشار المحافظ إلى أن السياحة العربية غائبة عن البحر الأحمر نتيجة لعدم توافر خطوط الطيران، خاصة المباشر للمحافظة، متمنياً أن يتم عمل الإجراءات للتغلب على هذه المشكلة ويتنبأ بزيادة السائحين وفرص الاستثمار فى البحر الأحمر.

وأوضح أن محافظة البحر الأحمر لديها فرص واعدة للاستثمار، مؤكدا أن المشروعات السياحية تقوم بتقليل معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة، كما تقدم الدولة كافة التسهيلات لإقامة هذه المشروعات طالما أن المستثمر يؤدى حقوق الدولة.

وأكد أن محافظة البحر الأحمر، سوف تقوم بإنشاء فرع لأكاديمية النقل البحرى بالغردقة لتدريب العمالة يمنح من خلالها شهادة دولية ليتم تصدير عمالة مؤهلة ومحترفة للخارج.

وبدأت فعاليات الاحتفال بيوم السياحة العربى، أمس الثلاثاء، الذى تزامن مع إحياء ذكرى رحيل الرحالة العربى"ابن بطوطة"، وكان قد أقيم أول أيام الاحتفال أمس بحضور عدد كبير من المستثمرين العرب والمصريين، ومسئولى شركات الطيران الدولية.

كما حضر الدكتور بندر بن فهيد، رئيس منظمة السياحة العربية، وعدد من ممثلى وزراء السياحة العرب، وممثل عن هيئة السياحة والآثار السعودية، وكان فى استقبالهم وزير السياحة الدكتور هشام زعزوع، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.



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محافظ البحر الأحمر خلال مؤتمر عرض الاستثمار بالبحر الأحمر



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المستثمرون الحاضرون فى مؤتمر عرض الاستثمار من ضمن فاعليات الاحتفال بيوم السياحة العربى