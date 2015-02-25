محافظ الأقصر يبحث إمكانية الاستفادة من مخلفات قصب السكر

بحث محمد بدر محافظ الأقصر، مع أعضاء نقابة الفلاحين كيفية الاستفادة من مخلفات القصب بدلا من حرقها والتأثير على البيئة.

جاء ذلك خلال لقاء التعارف الذى جمعه مع قيادات وأعضاء نقابة الفلاحين بالأقصر، حيث تطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من الملفات أبرزها التعديات على الاراضى الزراعية وتوفير منافذ لبيع الخضر والفاكهة.

وطالب رشدى عرنوط، نقيب الفلاحين، ويوسف جعفر، أمين النقابة، وأعضاء النقابة بعقد لقاء موسع مع المحافظ يضم وكيلى وزارتى الزراعة والرى بالمحافظة ومديرى مصنعى سكر أرمنت وقوص لبحث المشاكل التى يعانى منها مزارعو القصب بالأقصر.