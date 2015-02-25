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أمن السويس يضبط “9″ أسلحة نارية و”3743″ مخالف مرورية خلال أسبوع‎

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أمن السويس يضبط “9″ أسلحة نارية و”3743″ مخالف مرورية خلال أسبوع‎ أمن السويس يضبط “9″ أسلحة نارية و”3743″ مخالف مرورية خلال أسبوع‎

مديرية أمن السويس

تمكنت قوات الأمن بالسويس خلال حملة أمنية موسعة على مدار أسبوع بجميع أحياء المحافظة الخمسة من ضبط عدد كبير من المخالفات المرورية واسلحة نارية بحوزة مسجلين خطر.

وتلقي اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس أخطارا من العميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية بنجاح ضباط المباحث من ضبط 9 أسلحة نارية بحوزة مسجلين خطر،كما تم ضبط ” 3743 ” مخالفة مرورية متنوعة.

تم فحص عدد ” 161 ” مزرعة وفحص مالكيها والعاملين بها وعددهم ” 530 ” شخص سياسياً وجنائياً بطريق السويس جنوب سيناء،وتم ضبط منهم 22 شخص صادر ضدهم أحكام واجبة النفاذ و 5 سلاح نارى محلى الصنع و 5 براشوط نارى و 7 سلاح أبيض عبارة عن ” 5 مطواة – 2 كتر ” و” 454 ” قرص مخدر مختلف الأنواع و ” 40 ” جرام أفيون و” 21 ” دراجة بخارية ” بدون لوحات معدنية “.

كما تم تنفيذ أحكام قضائية على 586 شخص 5 منهم جنايات و 314 حبس مستأنف،و91 حبس جزئي ،و 141 غرامات ،و 35 مخالفات.

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