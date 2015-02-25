مشادة كلامية بين هيئة المحكمة وعضو الدفاع عن المتهمين‎ في قضية الهروب الكبير

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، إلى أحد الاسطوانات المقدمة من النيابة العامة كحرز في القضية، والتى تحوي بعض المقاطع الصوتية لأحد المتهمين، وسجلت الهيئة بمحضر الجلسة تطابق العبارات المسجلة على الاسطوانة المحرزة، بالتقرير المفرغ الذي قدمه اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وطلب عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي علي إسماعيل، مواجهة المتهم المنسوبة إليه هذه التسجيلات، لمعرفة إن كان ينكرها أم لا، فقاطعه رئيس المحكمة “مش عارف احنا هنتعلم قانون ولا ايه.. في محكمة بتواجه متهم بتسجيلات أدلة الثبوت؟”، فأجاب عضو هيئة الدفاع “أنا كده بأقر ضمنيًا أن التسجيلات فعلا تعود للمتهم، لازم نسأله عشان نعرف هل فعلا الكلام ده قاله ولا لأ”. وأصر على إثبات طلبه في محضر الجلسة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات في مطلع شهر إبريل الماضي، وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهمًا هاربًا وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.