محافظ أسيوط يصدر قرارًا بحل 6 جمعيات أهلية لمخالفتها للقانون

أصدر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، قرارا رقم 233 لسنة 2015 بالموافقة على حل 6 جمعيات مخالفة بنطاق محافظة أسيوط لارتكابها أخطاء جسيمة وتوقفها عن العمل لعدم وجود مقار أو مجالس إدارة لها.

وأكد محمد فؤاد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بأسيوط، أن قرار المحافظ بحل 6 جمعيات تضمن فى مادته الأولى الموافقة على حل كلا من جمعية دنيا الخير باسيوط والمشهرة رقم 1069 لسنة 2011 وجمعية سنابل باسيوط المشهرة برقم 966 لسنة 2011 وجمعية شموع بمنفلوط المشهرة برقم 1313 لسنة 2011 وجمعية الاحسان بالواسطى المشهرة برقم 1006 لسنة 2011 وجمعية البشاير لتنمية المجتمع بابنوب المشهرة برقم 995 لسنة 2011 وجمعية الانفال الخيرية بأولاد على المشهرة برقم 1058 لسنة 2011.

وأشار إلى أن المادة الثانية من القرار تضمنت تشكيل لجنة مكونة من مراجع مالى بمديرية الشئون الاجتماعية وباحث قانونى بمديرية الشئون الاجتماعية و مراجع مالى بمديرية الشئون الاجتماعية للقيام باتخاذ اجراءات وحل وتصفية تلك الجمعيات المشار اليها بالمادة الأولى من هذا القرار بما يتوافق مع احكام القانون والقواعد المنظمة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

يأتى هذا فى أعقاب صدور قرار غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بحل 169 جمعية أهلية على مستوى 9 محافظات نتيجة لعدم وجود مقرات لتلك الجمعيات أو عدم توافر مجلس إدارة أو الجمعيات التى لم تمارس أنشطة منذ إشهارها وذلك بعد أخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.