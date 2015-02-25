حبس ضابط وإخلاء سبيل أخر بواقعة قتل شقيقين فى السويس‎

أمرت نيابة السويس بأشراف المستشار أحمد عبد الحليم المحامي العام لنيابات السويس إخلاء سبيل ضابط شرطة ملازم أول يدعي ” عبد الرحمن . ي ” من سراي النيابة بعد ورود تحريات المباحث والجهات الأمنية والتى أفادت بعدم تورطه فى جريمة قتل شقيقيين بضاحية عرب المعمل صباح يوم 5 يناير الماضى، وأنه قام بإطلاق النار فى الهواء عقب وقوع الجريمة للفرار من الأهالى الذين تجمعوا عقب الحادث، كما قررت النيابة استمرار حبس الضابط ” حازم . ع ” بتهمة القتل 15 يوم على ذمة التحقيقات.

وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر 6 يناير الماضي بحبس الضابطين ” عبد الرحمن . ي ” و ” حازم . ع ” قائدي دوريتين بوحدة الانتشار السريع بإدارة قوات الأمن، ووجهت لهما النيابة تهمة قتل الشقيقيين محمد وأحمد سعيد عمدا بعد رفضهما التوقف بالدراجة النارية التى كانا يستقلاها.

وأمرت نيابة السويس عقب ذلك بتجديد حبس المتهمين 15 يوم على ذمة القضية، واستمر تجديد حبسهما على ذمة القضية، وكشفت تحقيقات النيابة التى استمرت أكثر من 10 ساعات مع الضابطين أنهما طاردا الشقيقيين المجنى عليهما مدة نصف شارع بشوارع وازقة منطقة عرب المعمل، لإشتباههما فيهما لرفضهما التوقف بالدراجة النارية التى كانا يستقلاها ولم يستخدما أجهزة اللاسلكى الخاصة بالدوريتين الأمنيتين ولم يخطرا إدارة قوات الأمن التابعين لها، أو القيادات الأمنية بالمطاردة على غير المتبع أمنيا فى تلك الحالات.

وكشف تقرير الصفة التشريحية لجثماني الشقيقيين والذي تسلمته نيابة السويس 22 يناير الماضي أن المجني عليه أحمد سعيد 23 سنه كان يستقل الدراجه النارية، خلف شقيقه محمد 26 سنة،وأصيب الأول بطلقة بمؤخرة رأسه خرجت من الجبهة لتستقر فى مؤخرة رأس محمد، وهو ما أحدث وفاتهما فى الحال.

كما كشفت معاينه الأسلحة المتحفظ عليها والخاصة بالضابطين أن المقذوف المستخرج من رأس المجنى عليه محمد مطابق لبصمة مأسورة إطلاق النار لسلاح الضابط حازم.