نتنياهو يرفض دعوة للاجتماع مع الديمقراطيين خلال زيارته لواشنطن

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمس دعوة للاجتماع مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال زيارته لواشنطن الأسبوع المقبل حسب ما ذكرت رويترز.

وكتب نتنياهو رسالة حصلت رويترز على نسخة منها إلى السناتور ريتشارد دوربن والسناتور ديان فينشتاين قائلا “على الرغم من تقديري الشديد لدعوتكما الكريمة للاجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين اعتقد أن القيام بذلك في هذا التوقيت قد يعقد سوء الفهم فيما يتعلق بالزيارة المقبلة.”

وكان دوربن وفينشتاين قدما دعوة لنتنياهو إلى اجتماع مغلق مع الديمقراطيين في رسالة يوم الاثنين وحذرا من أن تحويل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية إلى قضية حزبية قد يؤدي إلى “تداعيات دائمة”.

وخالف الجمهوريون التقاليد الدبلوماسية بعدم التشاور مع البيت الأبيض أو الديمقراطيين في الكونجرس قبل دعوة نتنياهو لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وقد واجه نتنياهو انتقادات في الداخل والخارج لخططه الرامية لإلقاء كلمة في الكونجرس قبل أسبوعين فقط من الانتخابات الإسرائيلية وفي مرحلة حرجة من المفاوضات الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال نتنياهو في رسالته أنه يتفق “بكل صدق” على أن العلاقات القوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل قد بنيت على دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وكتب نتنياهو في الرسالة أفهم أيضا تماما أهمية دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لضمان أن يبقى تحالفنا قويا في المستقبل.

وعبر نتنياهو عن تقديره لفرصة لقاء النواب من الحزبين وقال إنه يأسف لنظر البعض للدعوة على أنها حزبية.

وأضاف يمكنني أن أؤكد لكم أن نيتي الوحيدة من قبول “الدعوة” التعبير عن مخاوف إسرائيل الخطيرة من اتفاق نووي محتمل مع إيران قد يهدد وجود بلدي.

وقال نتنياهو إنه سيكون سعيدا لإلقاء كلمة في اجتماع يضم أعضاء من الحزبين في مجلس الشيوخ خلال زيارته المقبلة لواشنطن.