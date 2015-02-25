تقرير الرقابة المالية السنوي: 14.4 مليار جنيه حجم أقساط التأمين خلال عام

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية في تقريرها السنوى عن نشاط التأمين عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2014، عن نمو جيد للقطاع حيث بلغت إجمالى المراكز المالية للشركات 55 مليار جنيه بزيادة 15% عن العام السابق.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن إجمالى أقساط التأمين فى السوق بلغت 14.4 مليار جنيه بنسبة إرتفاع 12.2% عن العام المالى 2013، وفى المقابل قاربت التعويضات المسددة 7.3 مليار جنيه بزيادة 5% عن العام السابق. ونمت استثمارات شركات التأمين خلال عام بـنحو 6.2 مليار جنيه لتصل إلى 49 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014. وحققت تلك الاستثمارات صافى دخل مقداره 4.7 مليار جنيه.

وأضاف التقرير، ان مجموع حقوق المساهمين بتلك الشركات وصل إلى 10.5 مليار جنيه مقارنة بـ 7.9 مليار جنيه فى العام السابق بإرتفاع نسبته 33% وذلك لـ 12 شركة تأمينات أشخاص (حياة) و18 شركة و جمعية واحدة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات.

وأشار الى انه قد تضاعف فائض النشاط التأمينى إجمالاً وذلك من 810 مليون جنيه إلى 1.6 مليار جنيه فى العام المالى 2014 حيث حققت شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.07 مليار جنيه وشركات تأمينات الأشخاص نحو 550 مليون جنيه.

وفيما يخص صناديق التأمين الخاصة كشف شريف سامى أن إجمالى الاشتراكات بلغت 5 مليار جنيه بنمو 7.4% عن العام السابق، ووصل إجمالى المزايا التأمينية المسددة للأعضاء المشتركين بتلك الصناديق إلى 4.7 مليار جنيه. هذا وبلغ المال الاحتياطى بصناديق التأمين الخاصة 40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014 محققاً زيادة قدرها 16.8%..