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الإسكان تعلن عن طرح مشروع “زايد كريستال سبارك” في مؤتمر مارس المقبل

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الإسكان تعلن عن طرح مشروع “زايد كريستال سبارك” في مؤتمر مارس المقبل الإسكان تعلن عن طرح مشروع “زايد كريستال سبارك” في مؤتمر مارس المقبل

أرشيفية

كشف وزير الإسكان المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عن طرح مشروع “زايد كريستال سبارك”، في مدينة الشيخ زايد (غرب الجيزة) خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس القادم.

وأضاف الوزير،:”هذا مشروعنا الثاني المقرر طرحه خلال القمة وسيضم أعلى برج في بطول 200 متر”.

كانت وزارة الإسكان أعلنت مطلع الأسبوع الجاري عن مشروعها الأول الذي تطرحه في القمة الاقتصادية تحت اسم “واحة أكتوبر” بمنطقة التوسعات الجنوبية بمدينة 6 أكتوبر بتكلفة استثمارية 150 مليار جنيه (19.7 مليار دولار

وذكر وزير الإسكان،، أن المشروع سيتم تنفيذه على مساحة 190 فدان ( 798 ألف متر مربع)، وسيطرح بنظام الشراكة بين المطورين العقاريين وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار مدبولي إلى أن المشروع  يتكون من 3 مناطق، هي منطقة إدارية وتجارية، ثم حديقة مركزية ومنطقة ترفيهية، والبرج الأيقونة متعدد الاستخدامات

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