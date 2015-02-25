الصحة العالمية:أكثر من 22 ألف حالة إصابة بالحصبة فى أوروبا 2014 و2015

أكدت منظمة الصحة العالمية أن هناك 7 دول أوروبية أفادت بحدوث 22 ألفا و149 حالة إصابة بالحصبة فى العام الماضى 2014 والجارى 2015، بما يهدد الهدف الذى تعمل عليه المنطقة الأوروبية بالقضاء على الحصبة تماما بنهاية العام الجارى.

ودعت المنظمة، فى تقرير بناء على تقرير لمكتب المنظمة الإقليمى لأوروبا اليوم الأربعاء فى جنيف، صناع السياسات والعاملين على الرعاية الصحية فى أوروبا وأولياء الأمور إلى تكثيف التطعيم ضد الحصبة عبر الفئات العمرية المعرضة للخطر، وذلك لوضع حد لتفشى المرض فى بلدان الإقليم الأوروبى ولمنع تفشيه مستقبلا.

وأشارت إلى أنه على مدى العقدين الأخيرين كانت منطقة الإقليم الأوروبى قد شهدت انخفاضا بنسبة 96 % لأعداد حالات الحصبة، لافتة إلى أنه لابد من الاستجابة الجماعية ودون تأخير لإغلاق ثغرات التحصين.

من جهتها، قالت الدكتور سوزانا جاكاب المدير الإقليمى لأوروبا بمنظمة الصحة العالمية، إنه من غير المقبول وبعد جهود السنوات الخمسين الماضية لصنع لقاحات آمنة وفعالة ومتاحة تعود الحصبة لتكلف الأرواح والمال والوقت.

ونوهت بأن فاشيات الحصبة تحدث فى أوروبا لوجود أعداد متزايدة من الآباء يرفضون تطعيم أبنائهم أو يواجهون حواجز فى الحصول على التطعيم، إضافة إلى أن السفر يزيد من مخاطر التعرض لفيروس الحصبة وانتشاره إلى فئات سكانية حساسة لمن لم يتم تطعيمهم.