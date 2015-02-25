عودة حركة القطارات بكفر الزيات بعد توقفها بسبب جسم غريب

عادت منذ قليل حركة القطارات بكفر الزيات بعد توقفها، بسبب جسم غريب على القضبان طنطا.

وكان قسم شرطة محطة سكك حديد طنطا تلقى بلاغا من المراقبة المركزية بطنطا بوجود جسم غريب على شريط السكة الحديد بالكيلو 87/600 ما بين محطتى شبرا النملة وطنطا دائرة مركز كفر الزيات غربية بالتنسيق والمسئولين بهيئة السكة الحديد.

وعلى الفور تم إيقاف حركة سير القطارات بتلك المنطقة احترازيا وبانتقال خبراء المفرقعات بإدارة الحماية المدنية بالمديرية أمن الغربية تبين أن الجسم الغريب على بعد حوالى 150 متراً من حوش التجميع – دائرة قسم شرطة أول طنطا غربية تم التعامل معه وتفكيكه بواسطة مدفع المياه، وتبين أنه عبارة عن (عدد 2 ماسورة بلاستيك بطول حوالى 10 سم وقطرها حوالى 8 بوصة ومثبت عليها جهاز تايمر)، تم تمشيط المنطقة ومحيطها بالكامل ولم يتم العثور على أية أجسام غريبة أخرى.

وعادت حركة سير القطارات لصورتها الطبيعية ولم تحدث ثمة إصابات أو تلفيات ونتج عن ذلك تجاوز القطار رقم 1 (القاهرة / الإسكندرية)، لمدة 40 دقيقة ولا توجد تجاوزات أخرى بحركة سير القطارات وتم إخطار اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2/204ح قسم شرطة محطة سكك حديد طنطا وإرساله لقسم شرطة أول طنطا لقيده وعرضه على النيابة.