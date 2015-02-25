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وفاة ثالث حالة مصابة بأنفلونزا الطيور فى الفيوم

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وفاة ثالث حالة مصابة بأنفلونزا الطيور فى الفيوم وفاة ثالث حالة مصابة بأنفلونزا الطيور فى الفيوم
توفيت اليوم ثالث حالة مصابة بمرض أنفلونزا الطيور بمحافظة الفيوم بعد وفاة حالتين مصابتين بالمرض الأسبوع الماضى.

كان حمادة . ر . م 37 سنة من إطسا محتجزا بمستشفى الصدر بالفيوم إثر اشتباه الأطباء فى إصابته بمرض أنفلونزا الطيور، وتم أخذ مسحة وإرسالها لتحليلها بالمعامل المركزية بوزارة الصحة وأثبتت نتائج التحاليل إيجابية إصابته بالمرض ولما ساءت حالته تم تحويله لمستشفى الحميات ومنها لمستشفى الفيوم العام لعمل منظار، ولكن حالته ساءت بصورة كبيرة وأدخل عزل العناية المركزة بالمستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.

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