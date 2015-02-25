جامعة الزقازيق: إصابة طالب وفردى أمن إدارى باشتباكات طلاب الإخوان

أكد مصدر بجامعة الزقازيق، أنه أصيب فردين أمن إدارى، وطالب بجامعة الزقازيق فى اشتباكات طلاب الإخوان، كما انفجر محدث صوت والذى نتج عنه حالة من الذعر دون وقوع إصابات بسببه.

وقال ثروت موافى أمين عام الجامعة لــ"اليوم السابع"، إن الإخوان تسللوا إلى مبنى بين كليتى العلوم والهندسة والقوا محدث صوت على أفراد الأمن الإدارى، والتى تسببت فى إثارة الذعر بين الطلاب إثر دوى الانفجار.

وأضاف بقوله إن الاشتباكات التى وقعت بين الطلاب والإخوان والأمن الإدارى أسفرت عن إصابة 3 بينهم فردى أمن وتم السيطرة عليها وضبط 6 من مثيرى الشغب.

كانت وقعت مشادات بين الطلاب الجامعة والإخوان لترديدهم هتافات مسيئة للجيش والشرطة وتطور لاشتباكات بين الطرفين وتبادلوا فيها التراشق بالحجارة وأطلق الشماريخ والألعاب النارية وتدخل الأمن الإدارى للسيطرة إلا أن الإخوان اشتبكوا معهم.